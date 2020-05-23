В Минздраве рассказали, какой будет вторая волна заболеваемости

Вторая волна заболеваемости коронавирусом не будет такой масштабной, как первая.

Такое мнение озвучила главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. Она утверждает, что большинство россиян получат иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.