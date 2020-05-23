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В Минздраве рассказали, какой будет вторая волна заболеваемости

Здоровье » Здравоохранение

Вторая волна заболеваемости коронавирусом не будет такой масштабной, как первая.

Такое мнение озвучила главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова. Она утверждает, что большинство россиян получат иммунитет к инфекции, а сам вирус ослабнет.

"Предположительно, будут небольшие подъемы заболеваемости, но такой волны, такой эпидемии, как сейчас, конечно же, коронавирус больше не вызовет. Потому что сам вирус ослабевает, это происходит по закону эпидемического процесса, у большей части населения вырабатывается иммунитет", — пояснила эксперт.

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минздрав коронавирус елена малинникова вторая волна заболеваемости
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