Врач: переболевших коронавирусом ждут хронические заболевания

Оснований считать, что после эпидемии коронавируса в мире станет больше онкологических больных, нет. Такое мнение "Правде.Ру" высказал заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей НИИ канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, президент Противоракового общества России, д. м. н. Давид Заридзе.

Он подчеркнул, что для таких прогнозов необходима информация, которой сейчас ни у кого нет.

"Для того, чтобы такое предположить, должно быть какое-то обоснование: что-то произойдет с переболевшими коронавирусом такое, что повысит у них риск развития рака. Я таких показателей не знаю. Я могу предположить, что, да, многие из них станут хроническими больными: легочный склероз, пневмосклероз и так далее после воспалительного процесса, пневмонии. Но никакого основания говорить о том, что вырастет частота заболеваемости и смертность от злокачественных опухолей, нет", — подчеркнул врач.

Однако смертность все же может вырасти, но коронавирус тут напрямую роли не играл. Из-за того, что в последние месяцы основное внимание было уделено именно борьбе с пандемией, больным другими болезнями уделялось меньше внимания.

"Это может повысить смертность, выживаемость больных, потому что на них с опозданием обратили внимание. Человек заболел — в других условиях он бы уже 3 месяца назад сходил к врачу. Но сейчас некуда идти. Может быть ухудшение прогноза онкологических заболеваний", — отметил Заридзе.

Ранее о лечении онкологических больных в период эпидемии высказались в Департаменте здравоохранения Москвы. По словам медиков, уровень оказания помощи таким больным в столице не снизился.