Черный чай поможет уменьшить висцеральный жир на животе

Висцеральный жир, который находится в брюшной полости, может скапливаться вокруг важных внутренних органов, что повышает риск развития осложнений, опасных для жизни. Увеличение жира на животе может привести к нарушению метаболизма, диабету, повышению уровня холестерина, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.

Как избавиться от висцерального жира?

Оказывается, что самый простой способ — это употребление черного чая.

"Исследование показало, что ежедневное употребление трех чашек черного чая в течение трех месяцев может способствовать потере веса, уменьшению окружности талии", — сообщили специалисты.

По мнению врачей, данный эффект связан с тем, что в напитке содержатся флавоны — растительные пигменты, обладающие антиоксидантными свойствами.

Кроме того, уменьшить висцеральный жир на животе помогает качественный ночной сон. Также избавиться от висцерального жира помогут аэробные упражнения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Минпромторга рекомендовал пить травяной чай.