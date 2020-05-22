Висцеральный жир, который находится в брюшной полости, может скапливаться вокруг важных внутренних органов, что повышает риск развития осложнений, опасных для жизни. Увеличение жира на животе может привести к нарушению метаболизма, диабету, повышению уровня холестерина, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.
Оказывается, что самый простой способ — это употребление черного чая.
"Исследование показало, что ежедневное употребление трех чашек черного чая в течение трех месяцев может способствовать потере веса, уменьшению окружности талии", — сообщили специалисты.
По мнению врачей, данный эффект связан с тем, что в напитке содержатся флавоны — растительные пигменты, обладающие антиоксидантными свойствами.
Кроме того, уменьшить висцеральный жир на животе помогает качественный ночной сон. Также избавиться от висцерального жира помогут аэробные упражнения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Минпромторга рекомендовал пить травяной чай.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.