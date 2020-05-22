В Самарской области не снижается заболеваемость коронавирусом

В Самарской области в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу обсудили ситуацию по заболеваемости.

Уровень заболеваемости в регионе не снижается, заявила глава регуправления Роспотребнадзора Светланя Архипова.

"21 мая прирост инфицированных за сутки составил 74 человека, 20 мая — и было выявлено 98 новых случая заражения", — сообщила Архипова.

Регион не готов к снятию ограничительных мер

Коэффициент распространения инфекции на 21 мая по-прежнему 1,1. При том, что установленный Роспотребназором максимум — 1,0.

Другие критерии соответствуют требованиям Роспотребнадзора для запуска первого этапа ослаблений.

Показатель заболеваемости составляет 54,66 на 100 тысяч населения.

В Самарской области действует режим самоизоляции, его продлили до 25 мая. Но ранее были введены послабления: жителям разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. Кроме того, возобновили работу некоторые торговые объекты.