Невролог: при коронавирусе нельзя принимать анальгин и аспирин

Врач-невролог Ирина Вереютина сообщила, что при коронавирусе нельзя сбивать температуру нестероидными противовоспалительными средствами, к числу которых относятся анальгин и аспирин.

Специалист отметила, что для того чтобы снизить температуру, нужно принимать парацетамол.

Также Вереютина добавила: если коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, могут появится такие неврологические симптомы, как:

ухудшение обоняния;

головокружение;

головные боли;

нарушения сознания;

нарушения памяти.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал больных коронавирусом не употреблять противовоспалительные лекарства. По его словам, такие препараты могут осложнить течение заболевания.

Чиновник отметил, что особенно при коронавирусе опасно принимать ибупрофен и кортизон.