Врач-невролог Ирина Вереютина сообщила о том, что инфицированным COVID-19 стоит воздержаться от приема аспирина или анальгина с целью сбить повышенную температуру. Для этого лучше воспользоваться парацетамолом.
"Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин", — объявила Ирина Вереютина, ее комментарий опубликован во "ВКонтакте".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.