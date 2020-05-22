Высокую температуру при коронавирусе нужно сбивать парацетомолом

Врач-невролог Ирина Вереютина сообщила о том, что инфицированным COVID-19 стоит воздержаться от приема аспирина или анальгина с целью сбить повышенную температуру. Для этого лучше воспользоваться парацетамолом.