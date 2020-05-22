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Источник Правда.Ру

Высокую температуру при коронавирусе нужно сбивать парацетомолом

Здоровье

Врач-невролог Ирина Вереютина сообщила о том, что инфицированным COVID-19 стоит воздержаться от приема аспирина или анальгина с целью сбить повышенную температуру. Для этого лучше воспользоваться парацетамолом.

"Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин", — объявила Ирина Вереютина, ее комментарий опубликован во "ВКонтакте".

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