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Источник Правда.Ру

Депздрав не согласен, что онкобольные москвичи получают меньше помощи

Здоровье

Онкологическая помощь жителям Москвы оказывается в обычном объеме. С таким заявлением выступил Департамент здравоохранения столицы.

Власти опровергли слухи, что объем медицинской помощи для онкобольных снизился. Особо подчеркивается, что все стационары, в которых ранее оказывалась помощь раковым больным, открыты и работают в прежнем режиме. Обратиться за помощью москвичи могут в городские клинические больницы №62, №1, №40, №57 имени Плетнева, больницы имени Боткина, в Московский клинический научно-практический центр имени Логинова.

Еще 100 коек организованы дополнительно. Они развернуты на базе НИКИО им. Свержевского. Кроме того, москвичам, у которых есть опухоли предстательной и молочной желез гормональную терапию проводят на дому. В указанных выше больницах в плановом режиме проводят лучевую терапию, плановые операции и химиотерапию.

Ранее "Правда.Ру" писала, что от рака крови способна защитить малина. Американские специалисты даже намерены разработать препарат для лечения онкологии на основе этой ягоды.

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Темы москва депздрав онкология департамент здравоохранения
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