Врач и телеведущая Елена Малышева на своей официальной странице в Instagram рассказала о витамине, который можно использовать для профилактики коронавируса.
Малышева утверждает, что дефицит витамина D в организме — серьезная угроза здоровью. Это связано с тем, что данный витамин оказывает влияние на кости человека, работу сердца, память и иммунитет.
"Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией", — написала она.
Также Елена Малышева сообщила, что необходимую суточную дозу витамина D можно получить из четырех граммов печени трески, а также от 100 граммов селедки.
Ранее исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии заявляли, что вероятность летального исхода при заболевании коронавирусом существенно увеличивается, если у заболевшего наблюдается дефицит витамина D.
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