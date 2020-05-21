Малышева: в период пандемии коронавируса необходим витамин D

Врач и телеведущая Елена Малышева на своей официальной странице в Instagram рассказала о витамине, который можно использовать для профилактики коронавируса.

Малышева утверждает, что дефицит витамина D в организме — серьезная угроза здоровью. Это связано с тем, что данный витамин оказывает влияние на кости человека, работу сердца, память и иммунитет.

"Антитела встречаются после встречи с вирусом, но если у вас лимфоциты работают здорово, то, встретившись с вирусом, эти клетки его просто съедят, сожрут. Поэтому витамин D нужен для вот этой первичной встречи [лимфоцитов] с коронавирусной инфекцией", — написала она.

Также Елена Малышева сообщила, что необходимую суточную дозу витамина D можно получить из четырех граммов печени трески, а также от 100 граммов селедки.

Ранее исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии заявляли, что вероятность летального исхода при заболевании коронавирусом существенно увеличивается, если у заболевшего наблюдается дефицит витамина D.