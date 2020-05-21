Песков рассказал, как считают смертность от коронавируса

Пресс-секретарь президента заявил, что статистике по смертности от коронавируса в России можно верить. Он заявил, что ни власти, ни врачи ничего не скрывают.

Дмитрий Песков объяснил, на основании чего складывается статистика.

"Причина смерти определяется по результатам вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчеты, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводится патологоанатомическое исследование", — пояснил представитель Кремля.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 308 705 случаев заражения коронавирусом. Чуть меньше трех тысяч человек скончались, более 85 тысяч — выздоровели.

Коронавирус подхватил и сам Дмитрий Песков. Он находится под медицинским наблюдением в больнице. Инфицирована и его супруга, известная спортсменка Татьяна Навка. По ее мнению, инфекцию муж "принес" с работы.

Ранее коронавирусом переболел премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также проходил лечение в стационаре, сейчас уже выписан и вернулся к работе.