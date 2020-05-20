Хорошая новость: у инфицированных COVIDом мам рождаются здоровые дети

19 мая саратовский министр здравоохранения Олег Костин сообщил, что у женщины с диагностированным коронавирусом ребенок родился здоровым. Правда,потом болезнь малышке все-таки передалась.
"Теперь они обе находятся на лечении. В настоящее время и мать, и ребенок чувствуют себя нормально", — говорит Костин.
Всего в регионе под наблюдением врачей в Саратове сейчас 6 беременных женщин с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Ситуацию прокомментировала для "Правды.Ру" Ольга Шарапова, главврач московской городской больницы им. Виноградова.
Женщины, инфицированные коронавирусом, рожают абсолютно нормальных здоровых детей. Без COVIDa.
Другое дело, что малыши в течение какого-то периода времени могут, постоянно общаясь с мамой, заразиться.
Да. Всегда. COVID не проходит через маточно-плацентарную площадку, не попадает в кровоток к плоду. Там очень мощный защитный барьер.
Нет. Если женщины поступают на роды и регистрируется коронавирус, то по стандартам, который прописан Минздравом России, став мамой, они не кормят грудью этих детишек.
Вообще их разделяют. Контакт, конечно, исключается полностью. Главное ведь - сохранить здоровье маленького человека.
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