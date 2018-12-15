Врачи рассказали, как «правильно» пить алкоголь в новогодние праздники

Совсем скоро наступает пора веселых и затяжных новогодних праздников. А это означает вереницу встреч с родственниками и вечеринок с друзьями. Немногие подобные мероприятия, отметим, обходятся без алкогольных напитков.

Так, диетологи решили дать пару советов тем, кто будет употреблять алкоголь в период новогодних праздников. Первый и, пожалуй, один из самых важных советов — решить для себя, сколько стоит выпить за сегодняшний вечер и стараться придерживаться этой нормы.

Обращают внимание специалисты на то, что за интересным и обстоятельным разговором алкоголь пьется куда легче и быстрее, чем в узком кругу или же тихой обстановке. Если нет желания пить крепкий алкоголь, подсказывают диетологи, можно прийти на праздник со своим, слабоалкогольным.

Во время распития алкогольных напитков диетологи советуют пить воду. Подобный способ употребления спиртного поможет организму быстрее избавиться от токсинов, а также не приведет к обезвоживанию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отечественные социологи выяснили, жители каких российских регионов потратят на новогодний праздничный стол больше, нежели их соотечественники из других городов. Так, выяснилось, что уроженцам Магадана, Якутии, Вологды и Приморья салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой" обойдутся очень дорого.

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