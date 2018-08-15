Капуста защищает от рака кишечника

Капуста способна нормализовать микрофлору кишечника и не дать злокачественной опухоли разрастись. К такому выводу пришли ученые, пишет Immunity

Предварительно они проанализировали, как влияет на микрофлору разная пища. Так было выявлено, что капуста кольраби и брокколи могут не только снизить воспаление, но и защитить от развития злокачественной опухоли.

Ученые поставили опыты на грызунах, благодаря которым стало очевидно, вещество I3C, оно преизобилует в капусте, способно затормозить рост уже существующих клеток и не дать появиться новым.

На следующем этапе при помощи стволовых клеток мышей биологи создали кишечник. Этот "макет" помог выяснить, как I3C повлияет на его работу. Стало очевидно, молекулы вещества меняли поведение поврежденных клеток. В данный момент нет информации о том, как повлияет I3C на человека, но ученые намерены узнать.

Эксперты отметили, что это открытие дает шанс людям с генетической предрасположенностью к болезни снизить вероятность развития заболевания. Для этого достаточно будет правильно питаться.

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