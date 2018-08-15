По образу и подобию: открытие ученых позволит создавать идеальных детей

Оказывается, уже сегодня можно узнать, как будет выглядеть будущий ребенок. И речь идет вовсе не об ультразвуковом исследовании. Программу, которая на основе сравнения ДНК родителей генерирует черты наследника, разработали российские ученые. Они считают, что их детище станет особенно актуальным, когда технологии искусственного оплодотворения получат большее распространение. Об этом сообщает РИА Новости.
Российские специалисты сумели создать алгоритм, учитывающий влияние 30 различных генов на облик человека. Он обладает возможностью прогнозировать цвет глаз, волос и кожи будущего чада.
Любой пользователь может проверить его эффективность, используя собственные виртуальные копии геномов. Достаточно скачать программу, выложенную в открытом доступе на площадке GitHub.
По словам создателей программы, она не предназначена для творения "детей по заказу", что запрещают как законы России, так и многих других стран. Однако, если мнение общественности поменяется, алгоритм готов к использованию. Он может сослужить хорошую службу в ситуациях, когда отбор эмбрионов производится по медицинским показаниям, как, например, при риске развития смертельно опасных болезней, связанных с ошибками в генах.
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", немецкие учёные из Ульмского университета выяснили, от кого из родителей дети наследуют умственные способности. Оказалось, что ген, отвечающий за интеллект человека, находится в Х-хромосоме, то есть своим умственным развитием ребенок, независимо от пола, обязан матери.
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