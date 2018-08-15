Ученые рассказали, какие фрукты надо есть с кожурой

Многие фрукты, которые люди привыкли чистить, следует есть с кожурой. Так удастся улучшить самочувствие, обогатить организм питательными веществами и даже уберечься от рака, считают ученые. Подробности о том, какие дары природы лучше есть вместе с "одежкой", публикует Mirror

Так, кожура яблок содержит практически 50% витамина С, что есть в фрукте. Кроме того, если выбрать плод желтого цвета, то можно напитать организм каротиноидами, они укрепляют здоровье глаз и миокарда, в красной кожуре много антиоксидантов, защищающих от развития злокачественной опухоли, в зеленой — лютеина, также оберегающего от онкологии и защищающего от врожденных пороков у детей.

Кроме того, не следует выкидывать и кожуру от апельсинов. Она источник флавоноидов, которые дают мощный антиоксидантный эффект и снижают "вредный" холестерин, засоряющий сосуды. Также "апельсиновое покрытие" богато пектином, он работает как пробиотик: активизирует работу полезных бактерий в кишечнике. Ученые рекомендуют добавить цедру в салаты, горячие блюда. Эксперты советуют приправлять цедрой второе.

Советуют вкушать и кожуру бананов, в ней много лютеина. Он защищает сетчатку глаза. Также богаты эти "шкурки" и веществами, спасающими от депрессии. Попал в список продуктов, которые надо есть с кожурой и картофель. Его "покрытие" содержит больше витамина С, чем апельсин.

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