Ученые рассказали, какой должна быть идеальная кровать

Многолетние исследования привели ученых к выводу: кровать — самое травмоопасное место в квартире. Чаще всего люди падают с нее, от этого почти 500 человек ежегодно умирают в США.
Эксперты "Центра по исследованию травм" в Санта-Барбаре заявили, что 75 % детей младше 10 лет получают увечья, падая с высокой постели или второго яруса кровати. Чаще всего происшествие заканчивается переломом.
Кроме того, выбирая спальное ложе, важно помнить: пространство под ним — одно из грязнейших мест в квартире. Часто короткие ножки не дают возможности тщательно очистить место под кроватью. В этом контексте стоит вспомнить исследование германских ученых о том, что в составе городской пыли содержатся кадмий и свинец.
Ученые советуют, приобретая кровать, проконтролировать, какова ее высота. Желательное, чтобы она колебалась меж 40 и 65 сантиметрами. Молодым предпочтительно выбирать мебель, чьи параметры тяготеют к нижним пределам, а пожилым — к верхним.
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