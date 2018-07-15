Ученые доказали: от сахара не полнеют

Углеводы не способствуют росту жировой массы. К такому выводу пришли эксперты из Абердинского университета и Китайской Академии наук, итоги работы они опубликовали в Cell Metabolism.
Эксперты выяснили, какие именно белки, жиры или углеводы способствую быстрому приросту жира, проанализировав результаты тридцати диет, которых придерживались лабораторные грызуны.
Разных мышей кормили по-разному в течение 3 месяцев, что при пересчете на человеческий организм равно 9 годам. За время исследования специалисты более 100 000 раз взвешивали участников эксперимента, это позволило заявить: прирост жировой массы связан лишь с чрезмерным потреблением жира.
Неожиданным открытием стал следующий факт: вкушение сахара не влияет на увеличение массы тела. Причем совмещение жира и сахара давало такой же результат, что был от жира. Ученые полагают, он воздействует на головной мозг так, что вкушающему хочется еще и еще калорийной пищи.
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