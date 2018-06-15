Ученые: курильщики вдыхают больше вредных веществ, чем могут себе представить

Любители сигарет вдыхают больше опасных веществ, нежели заявлено в "составе". Таково заключение нидерландского Национального института здравоохранения. Оно сделано на основании исследований.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Эксперты указали, что в организм курильщика попадает минимум в 2 раза больше никотина, угарного газа и различных смол, чем заявляют производители. Причина несоответствия в методе, при помощи которого замеряются неполезные компоненты. По правилам ЕС возможно делать замеры, когда микроскопические отверстия в фильтре открыты. Этим и пользуются производители. Однако в реальной жизни эти отверстия закрываются губами или же пальцами.

По этой причине во время экспериментов ученые постарались приблизить ситуацию к обыденной. Результаты поразили: так реальное содержание смол в некоторых сигаретах превышает заявленное на пачке в 26 раз, а никотина — в 17.

Чиновники Евросоюза уже призвали внедрить более честную систему измерений, которая была бы на стороне "потребителя". Стоит пояснить, что ЕС проводит ряд мер, призывающих граждан отказаться от вредной привычки: повышается стоимость товара, сокращается количество мест, где он продается.

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