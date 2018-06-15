Наркоманов найдут по запаху: томские ученые создали уникальный тест

Выявить предрасположенность к употреблению психоактивных веществ поможет специальный тест, который разработали Томский ученые. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на Инновационный портал Томской области.
Открытие принадлежит исследователям лаборатории клинической психонейроиммунологии и нейробиологии НИИ психического здоровья.
Экспресс-тест включает в себя образцы, на которые нанесены диагностические запахи. Человек, который будет проходить проверку, должен описать свои ощущения в тот момент, когда он нюхает карточки. Оценка выражается в критериях от "приятно" до "отвратительно". Впечатления можно будет перевести в баллы. По этим результатам удастся определить предрасположенность пациента к употреблению наркотиков.
Дарья Савочкина, сотрудник НИИ психического здоровья, рассказала, что тест основывается на гипотезе сенсорной уязвимости. Ее суть заключается в том, что по эмоциональным реакциям можно установить, склонен ли человек принимать наркотики.
Этот метод диагностики в будущем будут использовать в своей работе наркологи, психологи и сотрудники военкоматов. Возможно, образцы поступят в аптеки. Рабочий прототип экспресс-теста прошел испытания в наркологических диспансерах и вузах Сибири.
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