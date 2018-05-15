Назван вирус, который спровоцирует глобальную эпидемию

Коронавирус PDCoV может вызвать мировую эпидемию. Такое мнение озвучили эксперты. Это родственник атипичной пневмонии и Ближневосточного вируса.



Планету охватывает новый смертоносный вирус

Исследования показали, что он может проникать в клетки человека и домашних животных. При заражении развивается лихорадка, кашель, проблемы с дыханием.

Вирус долгое время не интересовал медиков, пока шесть лет назад его не обнаружили на свиноферме в Китае. В 2014 году PDCoV поразил множество животных на фермах в Огайо.

После этого инцидента ученые выяснили, что геном вируса на 96% совпадает с коронавирусами, именно они поражают воробьев и других птиц. Из этого следует, что PDCoV "поумнел" и научился заражать млекопитающих без особых изменений в своей структуре.

Как сообщили специалисты, структура его элемента, прикрепляющегося к хвостам белка APN на поверхности клеток кишечника, очень гибкая и, по сути, универсальная. Эксперименты с клетками птицы, животного и человека показали: вирус проникает во все клетки одинаково хорошо.