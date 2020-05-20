Проведение дезинфекции при борьбе с коронавирусом не требуется. Об этом заявили специалисты ВОЗ, подтвердило исследование немецких ученых.
С этим согласен и доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, кандидат философских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН Игорь Гундаров.
"Я полностью согласен с тем, что решила говорить ВОЗ. Я с самого начала это говорил, опираясь на исследования, на примерное представление жизнеспособности вируса. Немецкие исследователи недавно провели очень важную работу, где показали, что даже то, что остается на ручках, на поверхности — следы вируса — он мертвый, он уже не может заразить. Так что я согласен с ВОЗ", — заявил эксперт.
На вопрос о том, почему же в городах России продолжается масштабная дезинфекция общественных мест и подъездов жилых домов, он ответил, что власти просто не могут согласиться с совершенными ошибками. Сил и средств в дезинфекцию вложено много, и, если сейчас принять мысль, что это было сделано бессмысленно, доверие к такой власти пропадет.
Напомним, что на днях спасатели МЧС провели масштабную обработку шести московских железнодорожных вокзалов. А сейчас запланирована обработка социальных объектов в Дагестане.
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