Результаты теста на COVID-19 укажут в электронной медкарте

В электронной медицинской карте москвича появится новая важная информация. В ней можно будет посмотреть результаты теста на коронавирус.

Об этом сообщает мэрия Москвы.

"Результаты ПЦР- и ИФА-тестирований на COVID-19 стали доступны москвичам в электронной медкарте. Жители также получают подробную расшифровку всех показателей и четкое объяснение того, что необходимо сделать дальше. Благодаря электронной медицинской карте теперь получать информацию о результатах тестирований стало удобнее", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проверить свои данные можно уже через 2-4 дня после сдачи анализов. Сейчас их берут у всех москвичей с симптомами ОРВИ, диагностированной пневмонией, а также у тех, кто живет с инфицированными.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за минувшие сутки в Москве выявлено 2699 новых коронавирусных больных. За этот же период от опасной инфекции скончались 75 человек, а полностью поправиться смогли 5440 человек. Большинство новых пациентов младше 65 лет.