Российские врачи стали применять методику переливания плазмы крови людей, перенесших COVID-19, для лечения пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.
Так, в Петербурге выписали второго пациента, которому помог данный способ лечения. Речь идет о заведующем отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы СПб ГБУЗ "Городская больница №40" Анатолии Спирине.
По словам врача, когда ему перелили плазму, то через несколько часов его самочувствие улучшилось. Спирин сообщил, что после переливания он впервые хорошо спал ночью, а утром понял, что болезнь отступила.
Петербуржские врачи планируют и дальше продолжать использовать плазму переболевших коронавирусом. Сейчас ее переливают еще одному пациенту, который подключен к аппарату ИВЛ. По словам врачей, после того, как пациент начал получать плазму, ухудшение его состояния замедлилось. Врачи надеются, что он скоро начнет выздоравливать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса.
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