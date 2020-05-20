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Источник Правда.Ру

В Петербурге вылечился второй пациент после переливания плазмы

Здоровье

Российские врачи стали применять методику переливания плазмы крови людей, перенесших COVID-19, для лечения пациентов, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме.

Так, в Петербурге выписали второго пациента, которому помог данный способ лечения. Речь идет о заведующем отделением реабилитации спинальных больных и черепно-мозговой травмы СПб ГБУЗ "Городская больница №40" Анатолии Спирине.

После переливания плазмы стало лучше

По словам врача, когда ему перелили плазму, то через несколько часов его самочувствие улучшилось. Спирин сообщил, что после переливания он впервые хорошо спал ночью, а утром понял, что болезнь отступила.

Петербуржские врачи планируют и дальше продолжать использовать плазму переболевших коронавирусом. Сейчас ее переливают еще одному пациенту, который подключен к аппарату ИВЛ. По словам врачей, после того, как пациент начал получать плазму, ухудшение его состояния замедлилось. Врачи надеются, что он скоро начнет выздоравливать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса.

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Темы пациенты коронавирус санкт петербург российские врачи переливание плазмы
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