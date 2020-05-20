Врачи рассказали о состоянии найденного в кировском лесу мальчика

Четырехлетнего мальчика, которого нашли в лесу в Кировской области, доставили на вертолете в Киров.

"Безусловно, когда ребенок был найден, сразу же приехала бригада скорой помощи, прилетела санитарная авиация. И ребенок уже доставлен в Детскую областную клиническую больницу, где он получит весь объем необходимой медицинской помощи", — сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

В местном Минздраве сообщили, что никаких травм у ребенка не обнаружено. У мальчика переохлаждение, кроме того, его покусали клещи.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей.

Напомним, что мальчик пропал 17 мая около 20:00.

Родители заявили о пропаже ребенка только утром 18 мая. Мальчика искали полицейские, сотрудники СК РФ, МЧС, кинологи, волонтеры и местные жители. Ребенка нашли 19 мая. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Японии ребенок, брошенный родителями в лесу, найден живым спустя неделю.