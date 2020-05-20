В эфире программы "Спасибо, доктор!" на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал еще об одном свойстве препарата для повышения потенции.
Мясников пояснил, что как-то ему понадобились глазные капли, но в домашней аптечке он не смог их найти. Тогда ему на глаза попался препарат "Виагра", который он брал с собой, когда ездил на Тибет.
По словам специалиста, этот препарат помогает улучшить состояние человека в горах.
"Это улучшает дыхание, снимает легочную гипертензию", — объяснил Мясников.
Препарат "Виагра" пользуется популярностью среди горнолыжников. Средство используется для аналогичных целей.
Ранее доктор Александр Мясников заявил, что его разочаровало развитие медицины в России. По его словам, уровень зарплат специалистов, оборудование, технологии московских и региональных медучреждений даже невозможно сравнить.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.