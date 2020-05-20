Доктор Мясников: Препарат "Виагра" улучшает дыхание в горах

В эфире программы "Спасибо, доктор!" на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьева врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников рассказал еще об одном свойстве препарата для повышения потенции.

Мясников пояснил, что как-то ему понадобились глазные капли, но в домашней аптечке он не смог их найти. Тогда ему на глаза попался препарат "Виагра", который он брал с собой, когда ездил на Тибет.

По словам специалиста, этот препарат помогает улучшить состояние человека в горах.

"Это улучшает дыхание, снимает легочную гипертензию", — объяснил Мясников.

Препарат "Виагра" пользуется популярностью среди горнолыжников. Средство используется для аналогичных целей.

Ранее доктор Александр Мясников заявил, что его разочаровало развитие медицины в России. По его словам, уровень зарплат специалистов, оборудование, технологии московских и региональных медучреждений даже невозможно сравнить.