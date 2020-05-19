Психолог из "Пермского национального исследовательского политехнического института" Игорь Миронов рассказал, как режим самоизоляции может отразиться на психическом здоровье человека, а также о том, что по каким причинам могут возникнуть посттравматические расстройства в период пандемии коронавируса.
"Посттравматическое стрессовое расстройство, или посттравматика, — это "отложенная" или затяжная реакция на стрессовое событие или ситуацию. Она развивается через некоторое время, обычно спустя месяц после начала травматического события.
Снятие ограничений, связанных с самоизоляцией, может стать временем опасности проявления посттравматики. Часто это приводит к последующему расстройству личности на долгое время. Именно в период самоизоляции формируются предпосылки посттравматического расстройства", — сообщил эксперт.
- нарушение сна;
- навязчивые, невротические воспоминания;
- отчуждении от других людей (в том числе и близких членов семьи);
- немотивированная агрессия.
У человека может развиться склонность к физическому насилию, злоупотреблению спиртными напитками, запрещенными веществами, чтобы таким образом "снять" остроту проблемы, вызванной, например, потерей дохода.
О посттравматическом синдроме могут говорить антисоциальное поведение или противоправные действия, депрессия, попытки самоубийства.
Для того чтобы предотвратить развитие психического расстройства, психолог советует при обнаружении каких-либо изменений в своем поведении или поведении близких сразу обратиться за помощью к психологу или психотерапевту.
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