Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, какие категории граждан первыми получат вакцину от коронавирусной инфекции.
По словам эксперта, в первую очередь, это будут граждане, которые контактируют с большим количеством людей.
"Прививка способна выработать у человека иммунитет к вирусу. В первую очередь ее получат люди, которые находятся в высокой группе риска. Это медицинские работники и представители профессий, которые подразумевают взаимодействие с большим количеством людей", — отметил специалист.
Зуев также добавил, что в перспективе сделать прививку смогут и другие люди, как это происходит с прививкой от гриппа. По мнению вирусолога, коронавирусная инфекция будет иметь сезонный характер и напоминать о себе весной и осенью.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев дал несколько рекомендаций, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом в магазинах.
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