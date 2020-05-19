Вирусолог Зуев назвал первых кандидатов на вакцинацию от COVID-19

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, какие категории граждан первыми получат вакцину от коронавирусной инфекции.

По словам эксперта, в первую очередь, это будут граждане, которые контактируют с большим количеством людей.

"Прививка способна выработать у человека иммунитет к вирусу. В первую очередь ее получат люди, которые находятся в высокой группе риска. Это медицинские работники и представители профессий, которые подразумевают взаимодействие с большим количеством людей", — отметил специалист.

Зуев также добавил, что в перспективе сделать прививку смогут и другие люди, как это происходит с прививкой от гриппа. По мнению вирусолога, коронавирусная инфекция будет иметь сезонный характер и напоминать о себе весной и осенью.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев дал несколько рекомендаций, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом в магазинах.