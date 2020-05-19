Названо условие для завершения эпидемии COVID-19 в августе

Эпидемия коронавируса может завершиться в августе, если власти страны оставят границы закрытыми на все лето.

Такое мнение озвучила главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева.

Она пояснила, что завершением эпидемии можно назвать период, когда в стране прошел пик заболеваемости, а новых вспышек и случаев заражения не наблюдается.