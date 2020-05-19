Путин обещал помочь Дагестану в борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин перечислил причины высокого уровня смертности в Республике Дагестан.

Одна из главных причин заключается в том, что местные жители не обращались в медицинские учреждения и занимались самолечением в домашних условиях.

В видеоконференц-связи принимали участие:

вице-премьер России Татьяна Голикова ;

; министр здравоохранения Михаил Мурашко ;

; глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент заявил, что Дагестану будет оказана необходимая помощь. Известно, что в республике не хватает тест-систем, медицинского оборудования и медперсонала.

Для того чтобы справиться с коронавирусом, необходимо внедрить все возможности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дагестане сейчас очень тяжелая ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания стало большое количество людей, никто из них не обращался к врачам.

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения разработать специальный план по борьбе с коронавирусом в данном регионе.