Президент России Владимир Путин перечислил причины высокого уровня смертности в Республике Дагестан.
Одна из главных причин заключается в том, что местные жители не обращались в медицинские учреждения и занимались самолечением в домашних условиях.
В видеоконференц-связи принимали участие:
Президент заявил, что Дагестану будет оказана необходимая помощь. Известно, что в республике не хватает тест-систем, медицинского оборудования и медперсонала.
Для того чтобы справиться с коронавирусом, необходимо внедрить все возможности.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дагестане сейчас очень тяжелая ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания стало большое количество людей, никто из них не обращался к врачам.
Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения разработать специальный план по борьбе с коронавирусом в данном регионе.
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