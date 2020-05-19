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Источник Правда.Ру

Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки COVID-19

Здоровье

В Башкирии главврач самого крупного стационара в республике — Республиканской клинической больницы имени Куватова — Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию. Данное решение связано с тем, что в учреждении произошла вспышка коронавируса.

"Сыртланова возглавит уфимскую поликлинику №38, в то время как ее место займет главврач "ковидного" госпиталя-клиники Башкирского медуниверситета", — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Напомним, что после того как в РКБ объявили карантин из-за смерти пациентки, зараженной коронавирусом, больницу вместе с пациентами и медработниками закрыли. Затем в республике закрылись более 10 больниц, у пациентов которых появлялись симптомы ОРВИ после выписки из РКБ.

11 апреля в РКБ начались проверки, чтобы выяснить, своевременно ли были приняты необходимые меры. Проверка началась по статье о халатности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главврач липецкой больницы заразился коронавирусом.

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Темы больница башкирия коронавирус
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