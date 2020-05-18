Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заразилась коронавирусом и уже седьмой день находится в больнице.
По её словам, самым неприятным в лечении являются уколы противотромбозного препарата, которые делаются в живот.
"Острая боль начинается уже после того, как лекарство попадает под кожу. Живот давно стал сине-зелено-черным", — сообщила парламентарий.
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