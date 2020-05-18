"Острая боль": депутат Госдумы рассказала о лечении от коронавируса

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заразилась коронавирусом и уже седьмой день находится в больнице.

По её словам, самым неприятным в лечении являются уколы противотромбозного препарата, которые делаются в живот.