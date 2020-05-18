Мишустин: замечания Путина по выплатам медикам нужно устранить за день

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил устранить замечания по выплатам медикам, озвученные главой государства Владимиром Путиным, за один день.

Согласно поручению, все недоработки чиновники на местах должны устранить до завтрашнего дня. 19 мая все медики, которым положены дополнительные выплаты, должны их получить.