Назван первый и последний симптом коронавируса

Даже молодые пациенты, больные коронавирусом, могут умереть от инсульта. Примечательно, что этот симптом может стать "первым и последним" для инфицированных.

Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.

Статистика показывает, что количество молодых американцев с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз за период пандемии коронавируса.