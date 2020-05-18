Даже молодые пациенты, больные коронавирусом, могут умереть от инсульта. Примечательно, что этот симптом может стать "первым и последним" для инфицированных.
Об этом рассказала профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Статистика показывает, что количество молодых американцев с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз за период пандемии коронавируса.
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