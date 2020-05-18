Ученые из Новосибирска обнаружили, что гриб чага обладает противовирусными свойствами. Данное открытие прокомментировал доцент кафедры ботаники фармацевтического факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Евгений Абизов.

"Грибы рода Инонотус известные. Чага — это фармакопейное сырье. Что касается его противовирусных свойств, то это вполне возможно, поскольку поскольку химический состав грибов довольно обширен и многообразен. В частности, грибы содержат такие группы веществ, как алкалоиды, которые обладают ДНК интеркаляции.

Микология — это кладезь различных по своей природе органических соединений, физиологическое действие которых в настоящее время наука еще полностью не исчерпала. Изучение фармакогностических позиций царства грибов во всем мире находится, на мой взгляд, в зачаточном состоянии. Соответственно, вполне возможно изыскать из них объекты с противовирусной активностью. Возможно, это содержание в них алкалоидов, возможно, близких к ним соединений, которые могут обладать ДНК интеркаляции, то есть встраивание в структуру молекулы ДНК или РНК в зависимости от того, какой вирус, и, соответственно, его дезактивировать.

Есть ли препараты на основе чаги?

Это фармакопейное растение. Есть препарат иммунного действия, он так же используется в официальной медицине - "Бефунгин", насколько я помню. Он как раз иммунотропного действия, то есть направлен на увеличение действия при различных вирусных заболеваниях.

Есть еще настойка чаги с тем же действием. Это одно из немногих растительных иммунных препаратов и притом фармакопейных. Наряду с этим есть еще у нас "Эхинацея" и "Гипорамин" - растительные препараты.

Чага обладает именно противовирусным действием. Препараты "Бефунгин" и настойка чаги продаются в аптеках. Это довольно давние препараты. Вполне возможно, если научный мир не стоит на месте и пробуются различные из известных препаратов, то результат, конечно, обязательно будет", — заключил эксперт.