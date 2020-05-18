В Алтайском крае врачи борются за жизнь младенца с коронавирусом

В Алтайском крае медики борются за жизнь новорожденного ребенка, у которого выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"В общей сложности на сегодняшний день в Алтайском крае 20 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, им требуется кислородная поддержка. Семь больных — в крайне тяжелом состоянии и находятся на искусственной вентиляции легких. В подавляющем большинстве это люди старших групп, за 65 лет и более", — сообщил министр.

На 18 мая, в регионе коронавирус выявлен у 970 человек. На домашнем лечении под наблюдением врачей находятся 5013 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что педиатр рассказал, как не пропустить симптомы коронавируса у детей. По статистике, которая уже есть у ученых-вирусологов, дети обычно переносят заражение коронавирусом легче, чем взрослые. Однако следить за появлением у них симптомов данного заболевания все равно необходимо.