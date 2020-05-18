Согласно данным на сегодняшний день, в Саратовской области выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности в регионе на данный момент коронавирус подтвержден у 1871 человека, 438 пациентов выздоровели, за сутки домой выписали — 17.
"Среди заболевших 75 контактных лиц, шестеро прибыли с других территорий, 36 — с неустановленным источником заражения. По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 35, с признаками ОРВИ — 23, с бессимптомным течением — 59", — сообщили в оперативном штабе при правительстве Саратовской области по предупреждению распространения коронавируса.
В Новокузнецком и Балаковской районах выявлено наибольшее число заболевших.
Среди заболевших: 18 человек — дети младше 14 лет, трое — подростки от 15 до 17 лет, восемь человек в возрасте от 20 до 29 лет, 14 — в возрасте от 30 до 39 лет, 20 — от 40 до 49 лет, 22 — от 50 до 59 лет, 32 человека — люди старше 60 лет.
За состоянием здоровья наблюдают врачи. Выявлен круг контактных лиц для проведения необходимых мероприятий и изоляции.
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