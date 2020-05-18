В России создали сверхточные тесты на коронавирус, которые показывают результат в течение двух часов с точностью от 96%. Производством тестов занимается ульяновская компания "ТестГен" Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано".
"Производственные мощности компании и наличие сертификации ГОСТ ISO 13485 позволяют нам производить на начальном этапе до 50 тысяч тестов в сутки", — сообщил гендиректор компании, кандидат медицинских наук Андрей Тороповский.
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