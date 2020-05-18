В России начали производить супертесты на коронавирус

В России создали сверхточные тесты на коронавирус, которые показывают результат в течение двух часов с точностью от 96%. Производством тестов занимается ульяновская компания "ТестГен" Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано".