ВОЗ: от популярного способа защиты от COVID никакой пользы,кроме вреда

ВОЗ представила очередной отчет по пандемии коронавируса. В нем раскритикован один из самых популярных способов профилактики распространения инфекции - распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях и на улице.

Более того, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, данный способ не только не защищает от заражения, но и потенциально вреден для здоровья,поскольку

существует риск повредить глаза, органы дыхания и кожу,

спровоцировать аллергические реакции,

вызвать общую интоксикацию, которая "выльется" в головокружение и тошноту.

Особенно вредно использовать для распыления

формальдегид,

хлорку и любые средства на ее основе,

соединения четвертичного аммония.

Почему распылять дезинфицирующие средства бесполезно?

Потому, - написано в документе, - что "при взаимодействии с грязью вещества перестают работать" и

"зараженный человек всё равно будет распространять вирус воздушно-капельным путем или при контакте".

А как надо дезинфицировать?

Дезинфицировать поверхности лучше тряпкой, пропитанной специальными средствами.

Наши ученые, например, академик РАН Феликс Ершов, уверены: