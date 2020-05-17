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ВОЗ: от популярного способа защиты от COVID никакой пользы,кроме вреда

Здоровье

ВОЗ представила очередной отчет по пандемии коронавируса. В нем раскритикован один из самых популярных способов профилактики распространения инфекции - распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях и на улице.

Более того, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, данный способ не только не защищает от заражения, но и потенциально вреден для здоровья,поскольку

  • существует риск повредить глаза, органы дыхания и кожу,
  • спровоцировать аллергические реакции,
  • вызвать общую интоксикацию, которая "выльется" в головокружение и тошноту.

Особенно вредно использовать для распыления

  • формальдегид,
  • хлорку и любые средства на ее основе,
  • соединения четвертичного аммония.

Почему распылять дезинфицирующие средства бесполезно?

Потому,  - написано в документе, - что "при взаимодействии с грязью вещества перестают работать" и

"зараженный человек всё равно будет распространять вирус воздушно-капельным путем или при контакте".

А как надо дезинфицировать?

Дезинфицировать поверхности лучше тряпкой, пропитанной специальными средствами.

Наши ученые, например, академик РАН Феликс Ершов, уверены:

лучше всего вирус уничтожает термическая обработка. Поэтому, чтобы снизить риск заражения,  надо кипятить воду, мыть руки и продукты горячей водой.

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Темы воз дезинфекция коронавирус
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