ВОЗ представила очередной отчет по пандемии коронавируса. В нем раскритикован один из самых популярных способов профилактики распространения инфекции - распыление дезинфицирующих средств в закрытых помещениях и на улице.
Более того, по мнению специалистов Всемирной организации здравоохранения, данный способ не только не защищает от заражения, но и потенциально вреден для здоровья,поскольку
Особенно вредно использовать для распыления
Потому, - написано в документе, - что "при взаимодействии с грязью вещества перестают работать" и
"зараженный человек всё равно будет распространять вирус воздушно-капельным путем или при контакте".
Дезинфицировать поверхности лучше тряпкой, пропитанной специальными средствами.
Наши ученые, например, академик РАН Феликс Ершов, уверены:
лучше всего вирус уничтожает термическая обработка. Поэтому, чтобы снизить риск заражения, надо кипятить воду, мыть руки и продукты горячей водой.
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