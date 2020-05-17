Искусственное изменение иммунного ответа при помощи препаратов необходимо только в тяжелых случаях, например, при онкозаболеваниях или ВИЧ.
Об этом рассказал заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
"В разгар эпидемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета рекомендуется лишь людям из групп риска только по назначению врача", — пояснил врач.
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