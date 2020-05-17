Врач рассказал, можно ли укрепить иммунитет таблетками

Искусственное изменение иммунного ответа при помощи препаратов необходимо только в тяжелых случаях, например, при онкозаболеваниях или ВИЧ.

Об этом рассказал заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.