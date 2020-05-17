Ura.ru сообщило о том, что заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов заявил о том, что COVID-19 представляет опасность для беременных, но не настолько, чтобы дети рождались с патологиями.
"Я не думаю, что нас ждет волна каких-то уродств, полученных именно в утробе. Во всяком случае до сих пор такого не наблюдалось", — заявил собеседник агентства.
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