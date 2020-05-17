Вирусолог оценил уровень опасности коронавируса при беременности

Ura.ru сообщило о том, что заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов заявил о том, что COVID-19 представляет опасность для беременных, но не настолько, чтобы дети рождались с патологиями.