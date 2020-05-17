Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизирована. Рост заболеваемости в стране остановлен.
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день", - сообщила глава ведомства.
"День ко дню прироста уже практически нет. Стабилизация отмечается по всей стране, все регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат такого бережного отношения к своему здоровью", - добавила Попова.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.