Российским больницам невыгодно занижать реальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса из-за тарифов на лечение пациентов.
Об этом сообщила вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
"Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть: COVID — не COVID. Это совсем не про наших врачей, это я вам точно могу сказать", — пояснила чиновница.
"У нас достаточно большой тариф по лечению COVID-a. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям. И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID", — добавила Голикова.
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