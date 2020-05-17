По состоянию на 17 мая в инфекционной больнице московской Коммунарки находятся 275 пациентов, которые проходят лечение от коронавируса.
Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
По его словам, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
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