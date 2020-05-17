На лечении в больнице Коммунарки остаются ещё 275 пациентов

По состоянию на 17 мая в инфекционной больнице московской Коммунарки находятся 275 пациентов, которые проходят лечение от коронавируса.

Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

По его словам, 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.