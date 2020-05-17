Новый тип коронавируса представляет опасность для беременных, но пандемия не спровоцирует всплеск новорожденных с различными патологиями.
Об этом рассказал профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов.
"Острые респираторные заболевания представляют опасность и для женщин, и для плода. Но это самое обычное эпидемиологическое положение", — пояснил профессор.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.