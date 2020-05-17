Вирусолог рассказал об опасности коронавируса для беременных

Новый тип коронавируса представляет опасность для беременных, но пандемия не спровоцирует всплеск новорожденных с различными патологиями.

Об этом рассказал профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного университета Михаил Щелканов.