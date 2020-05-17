Вирусолог рассказал, как не заразиться COVID-19 в магазине

Посещение магазинов может быть опасным, поскольку обычно торговые точки располагаются в небольших и плохо проветриваемых помещениях. А это идеальная среда для развития микроорганизмов.

Вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев дал несколько рекомендаций, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом в магазинах.