Посещение магазинов может быть опасным, поскольку обычно торговые точки располагаются в небольших и плохо проветриваемых помещениях. А это идеальная среда для развития микроорганизмов.
Вирусолог и доктор медицинских наук Виктор Зуев дал несколько рекомендаций, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом в магазинах.
"Чтобы обезопасить себя от заражения, нужно посещать магазины только в масках и перчатках, а по возвращении домой мыть купленные товары или перекладывать их в чистую посуду. Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала. Поэтому достаточно просто снять обертку и переместить продукт в другую тару, заранее вымытую и обработанную дома. Всегда следует обрабатывать продукты, которые продаются без упаковки, в частности, фрукты или овощи, хотя это правило необходимо соблюдать не только в условиях пандемии, но и в спокойное время", — рассказал эксперт.
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