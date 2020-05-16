Состояние протоиерея РПЦ Дмитрия Смирнова ухудшилось. Медики подключили его к аппарату ИВЛ.
В начале мая протоиерей поступил в больницу из-за заражения коронавирусом и развития пневмонии. Примечательно, что за неделю до госпитализации Смирнов искал положительные моменты в пандемии COVID-19.
Сейчас состояние Смирнова медики оценивают как тяжелое.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.