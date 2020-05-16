Скворцова: существует препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

Клинические испытания мефлохина показали, что даже незначительная доза препарата способна полностью убивать коронавирус за 48 часов.

Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По её словам, препарат можно принимать и до заражения. Тогда лекарство окажет цитопатическое действие и снизит риск заражения на 50-75%.