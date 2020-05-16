Клинические испытания мефлохина показали, что даже незначительная доза препарата способна полностью убивать коронавирус за 48 часов.
Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
По её словам, препарат можно принимать и до заражения. Тогда лекарство окажет цитопатическое действие и снизит риск заражения на 50-75%.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.