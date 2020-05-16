В России за сутки зарегистрировано 9200 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выросло число больных коронавирусом нового типа на 9200 человек. Теперь общее количество инфицированных в стране составляет 272043 человек.

Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.