За прошедшие сутки в России выросло число больных коронавирусом нового типа на 9200 человек. Теперь общее количество инфицированных в стране составляет 272043 человек.
Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 200 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4124 (44,8%) без клинических проявлений", — сказано в сообщении штаба.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.