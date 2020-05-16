Более 400 сотрудников Росавтома заболели коронавирусом за всё время эпидемии. Большинство работников госкорпорации перенесли недуг в легкой форме, но есть и летальные исходы.
Об этом рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.
"За два месяца эпидемии в отрасли было зафиксировано 403 инцидента, каждый из них был у нас на контроле. Порядка 300 человек переносили заболевание в легкой форме или совсем бессимптомно. Снято с контроля уже 105 человек, а в ближайшие дни снимем еще 120", — рассказал Лихачев.
"Знаю, что до сих пор остаются те, кто относится к коронавирусу легкомысленно, считают опасность преувеличенной. Так вот, за время эпидемии скончались уже восемь наших товарищей. Все они работали в столичном регионе. Да, они были немолодыми людьми с хроническими заболеваниями. Но каждый из них много и плодотворно работал, строил большие профессиональные планы", — добавил глава Росатома.
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