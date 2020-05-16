Детское заболевание коронавирусом обычно проходит без очевидных симптомов. Легкая форма COVID-19 проявляет себя небольшим повышением температуры, першением в горле и потерей обоняния. Среди детей, которые заразились коронавирусом, а после самостоятельно выздоровели, замечали диарею.
"Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто", — приводит слова сотрудницы Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой ТАСС.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.