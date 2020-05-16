Как понять, что ваш ребенок переболел коронавирусной инфекцией

Детское заболевание коронавирусом обычно проходит без очевидных симптомов. Легкая форма COVID-19 проявляет себя небольшим повышением температуры, першением в горле и потерей обоняния. Среди детей, которые заразились коронавирусом, а после самостоятельно выздоровели, замечали диарею.