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Как понять, что ваш ребенок переболел коронавирусной инфекцией

Здоровье

Детское заболевание коронавирусом обычно проходит без очевидных симптомов. Легкая форма COVID-19 проявляет себя небольшим повышением температуры, першением в горле и потерей обоняния. Среди детей, которые заразились коронавирусом, а после самостоятельно выздоровели, замечали диарею.

"Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто", — приводит слова сотрудницы Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой ТАСС.

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