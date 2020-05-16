Риск заражения коронавирусом на пустой улице почти отсутствует

Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о том, что находясь на улице при отсутствии других людей невозможно заразиться коронавирусом.

Со слов лебедева, вирус распространяется только через живые организмы.

"Попав в окружающую среду, вирус обречен, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал эксперт в интервью агентству РИА "Новости".

Также эксперт рассказал, что инфекция передается воздушно-капельным путем, причем в воздухе его, обычно нет. Кроме этого, слизистая человека становится первой преградой для коронавируса, которой иногда хватает, чтобы защитить человека от заражения через воздух.