Эксперт Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о том, что находясь на улице при отсутствии других людей невозможно заразиться коронавирусом.
Со слов лебедева, вирус распространяется только через живые организмы.
"Попав в окружающую среду, вирус обречен, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал эксперт в интервью агентству РИА "Новости".
Также эксперт рассказал, что инфекция передается воздушно-капельным путем, причем в воздухе его, обычно нет. Кроме этого, слизистая человека становится первой преградой для коронавируса, которой иногда хватает, чтобы защитить человека от заражения через воздух.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.